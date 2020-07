L’Atalanta sogna l’impresa a Torino, trenta anni dopo… (Di sabato 11 luglio 2020) Bergamo sogna dopo aver sofferto tanto. La città lombarda è stata l’epicentro dell’epidemia da Covid-19 in Italia e adesso sta tentando di tornare alla normalità. È la notte in cui gli orobici possono provare ad alimentare un sogno. Perché dopo aver pescato il Paris Saint Germain ai sorteggi di quarti di finale di Champions League, l’Atalanta è attesa dal fondamentale match di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, contro la Juventus. Con i tre punti, gli uomini di Gasperini si porterebbero a sei lunghezze dai bianconeri, candidandosi seriamente alla corsa scudetto. Gomez e compagni sono chiamati ad una vera e propria impresa, visto che Torino rappresenta un tabù per gli ospiti, un fortino invalicabile dall’8 ottobre del 1989, quando la Dea si impose al ... Leggi su alfredopedulla

