L'Atalanta sfiora l'impresa: CR7 tira due rigori e la Juve pareggia 2-2 (Di sabato 11 luglio 2020) L'Atalanta per due volte ha provato a riaprire il camnpionato e rendere questa caldissima estate ancora più rovente. A gelare i sogni bergamaschi è arrivato Cristiano Ronaldo,... Leggi su ilmattino

La 32esima giornata di Serie A si è aperta oggi, sabato 11 luglio, con i tre anticipi in calendario. L’ultimo di questi ha visto Juventus e Atalanta pareggiare per 2-2, con i bianconeri salvati da due ...90' - Concessi tre minuti di recupero. 90' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVE!!!!!!!!!!!! RONALDO!!!!!!!!!!!!!!! Altra esecuzione perfetta del lusitano. 89' - Rigore per la Juve! Sul prosieg ...