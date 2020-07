L’allarme di Ricciardi: «Il coronavirus durerà anni, indispensabile proroga stato d’emergenza» (Di sabato 11 luglio 2020) «Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro. Serve continuare ad avere quella capacità di reazione rapida che lo stato di emergenza ha garantito fino ad oggi». È quanto sostiene Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro Speranza, in un’intervista pubblicata sul quotidiano La Stampa. LEGGI ANCHE –> Il consulente del Ministero della Sanità dice che «si è specializzato proprio per essere contagioso negli ... Leggi su giornalettismo

Coronavirus - l’allarme di Ricciardi : ci saranno migliaia di focolai in tutta Italia Walter Ricciardi, super-consulente del Ministero della Salute e rappresentante Italiano al Consiglio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è certo che dovremo prepararci a migliaia di cluster. I focolai che hanno ...

