L’allarme del controterrorismo inglese: i gruppi neonazisti vogliono «Infettare deliberatamente» ebrei e mussulmani con il Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) La preoccupazione, circostanziata, è contenuta in un report dell’agenzia inglese antiterrorismo Commission for Countering Extremism. Secondo il documento, in particolare neonazisti e attivisti di estrema destra (ma ci sarebbero segnali analoghi anche da parte di formazioni di altro credo politico) avrebbero fatto appello ai propri seguaci perché infettino mussulmani ed ebrei, sfruttando il Coronavirus. Stando a quanto riporta un articolo della Cnn, dall’inizio della pandemia, la commissione inglese ha ricevuto costanti report su come gruppi di estremisti di diversa estrazione vogliano usare il virus per promuovere una narrazione divisiva ed aumentare le tensioni sociali. Gli ... Leggi su open.online

