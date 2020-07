La Val d'Aosta fa litigare Lega e Fratelli d'Italia (Di sabato 11 luglio 2020) La Val d'Aosta fa litigare Fdi e Lega. Chi "il 2 giugno" era "con le bandiere indipendentiste invece di sventolare con orgoglio le bandiere nazionali non fa parte dei nostri valori. Quindi noi non possiamo ritenerli degni di far parte del nostro gruppo". Lo ha detto il portavoce di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, in riferimento alla mancata alleanza con la Lega. "Allora - ha proseguito, in occasione della presentazione del partito ad Aosta - è evidente, sono dei disvalori che sono non negoziabili per noi. Non abbiamo mai bussato noi alla loro porta proprio per questo motivo. Non ci sono motivi personali che tengano. E' una questione valoriale, chi sventola le bandiere arpitane, indipendentiste, non può essere con il ... Leggi su iltempo

