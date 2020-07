La Tresigallo di Edmondo Rossoni: la città del “sindacalismo integrale” (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – «Io nasco come narratore. Storico mi ci sono dovuto fare perché non c’era nessun altro»: così esordisce Antonio Pennacchi nella premessa a “Fascio e martello. Viaggio per le città del Duce” (Laterza, 2011), l’agile saggio in cui lo scrittore di Latina propone un affascinante, e per certi versi inedito, itinerario alla scoperta delle “città di fondazione” erette nel Ventennio fascista, su terre sovente strappate alla palude e alla malaria, nella cornice della corposa opera di bonifica e di popolamento di vaste aree del Paese intrapresa dal Regime. Colpisce, senza dubbio, tale insolito incipit con cui l’autore si presenta, poiché si tratta qui, più che dell’avvertenza che non ci si trova di fronte a un ponderoso tomo accademico, di una stoccata agli “storici di ... Leggi su ilprimatonazionale

