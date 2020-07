La storia. Vivere di fianco al campo rom di Castel Romano: ecco cosa succede davvero (Di sabato 11 luglio 2020) Vivere di fianco a un campo rom. E non uno qualsiasi, ma il più grande del Lazio, forse d’Italia. Quello che da temporaneo è diventato fisso, che da dover ospitare 400 persone ne ha fatte entrare 1200, allargandosi su terreni le cui proprietà sono riconducibili a persone – parliamo di Salvatore Buzzi – legate all’inchiesta “Mafia Capitale”. Adesso che se ne sono occupate “Le iene” lo conoscono tutti, anche la sindaca Raggi. Ma il “Villaggio della Serenità”, questo il roboante nome dato al campo rom di via Pontina è lì da 3 lustri, e da anni se parla – di certo non bene – raccontando dei furti, delle sassaiole, degli incendi, delle tonnellate di rifiuti accumulate tutte intorno, delle carcasse di auto date ... Leggi su ilcorrieredellacitta

marcobardazzi : L'America si appresta a vivere uno dei peggiori Independence Day della sua storia recente. Un Paese umiliato, mal g… - CorriereCitta : La storia. Vivere di fianco al campo rom di Castel Romano: ecco cosa succede davvero - krystalkarma09 : Basta raga io vi blocco e vi segnalo siete dei coglioni mi avete rotto le scatole insensibili di merda ma studiate… - babalotto : @daniel_cuello Forse in tedesco c'è una parola che indichi la sensazione di vivere la storia. Mi successe con Tange… - tiziana13_tp : @spigolonotturno Proverei angoscia, rabbia, senso d'impotenza, cose che peraltro, sto provando solo a leggere la st…

