La Sicilia chiede lo stato di calamità per Lampedusa (Di sabato 11 luglio 2020) Frontiera caldissima quella di Lampedusa, dove non si fermano gli sbarchi. Dopo l'ondata di ieri, ancora approdi: in mattinata, sono arrivate tre imbarcazioni con a bordo, rispettivamente, 78, 15 e 80 migranti. In tutto sono 791 le persone arrivate in 48 ore. La prefettura ha predisposto un piano straordinario di trasferimenti. È stata attivata una corsa speciale del traghetto di linea per trasportare a Porto Empedocle 250 migranti. Per altri 70 deciso il trasferimento con due motovedette con arrivo attorno alle 22 a Porto Empedocle. Nell'hotspot dell'isola, completati i trasferimenti, successivi al test sierologico anti Covid-19, resteranno circa 300 migranti, salvo successivi approdi, a fronte di una capienza di 95. In mattinata la visita del presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore alla Salute, Ruggero Razza. "Ho fatto presente ... Leggi su agi

