La Roma vince e ritrova Zaniolo: Brescia steso, 0-3, (Di sabato 11 luglio 2020) Brescia, 11 luglio 2020- La Roma torna a vincere e convincere: dopo la vittoria contro il Parma i giallorossi trovano tre punti importantissimi anche per la trasferta di Brescia che si sarebbe potuta ... Leggi su quotidiano

sunkencondos : Ho sentito il dopo partita di #BresciaRoma, e su Sky hanno già venduto #Pellegrini, #Kluivert e #Zaniolo, dopo il g… - asrsupporter : RT @ChiccoParigi: ..ma quanto è bello quando vince la roma. (..e perde la lazio!) #ASR - SATtrnt : RT @cptharlock81: La Roma vince, la lazio merda - cosenoditi : RT @theo94943: Allora ve lo dico: la Roma, a Brescia, oggi, alle 19.30 NON VINCE MAI - fisco24_info : Roma vince 3-0 a Brescia, Zaniolo torna al gol : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince

BRESCIA (ITALPRESS) – Se la Roma è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria per 3-0 sul Brescia è decisiva per difendere il quinto ...BRESCIA. Facile successo esterno per la Roma che si impone 3-0 in trasferta al Brescia consolidando il 5° posto in classifica e avvicinando la qualificazione diretta in Europa League. Al 'Rigamonti' i ...