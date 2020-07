La Roma vince 3-0 a Brescia, Zaniolo torna al gol (Di sabato 11 luglio 2020) Brescia (ITALPRESS) – Se la Roma è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria per 3-0 sul Brescia è decisiva per difendere il quinto posto e fornire buone indicazioni a Fonseca sui calciatori meno impiegati. Su tutti Fazio, Kalinic e Zaniolo, autori dei tre gol in una partita che vedeva la Roma priva dei due giocatori che hanno segnato quattro delle cinque reti del post lockdown: Dzeko (in panchina per 77′) e Mkhitaryan (squalificato). Superata la paura iniziale, al Rigamonti la Roma prende il pallino del gioco (60% del possesso palla) e si affaccia pericolosamente dalle parti di Andrenacci prima con Bruno Peres e poi con una punizione di Kolarov. Nella ripresa la squadra di Fonseca trova il ... Leggi su liberoquotidiano

