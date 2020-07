La ribellione delle 60 cameriere di un resort in Sardegna: “Più ore e meno soldi in busta paga. Ci siamo rifiutate e siamo state licenziate” (Di sabato 11 luglio 2020) Più ore lavorate, meno soldi in busta paga. E allora si sono ribellate annunciando che non avrebbero accettato quelle condizioni, ma di fronte alle rimostranze la risposta è stata un licenziamento dalla sera alla mattina. Così 60 cameriere al piano, impiegate da più di 20 anni un resort di Cala Gonone, nel Nuorese, hanno deciso di denunciare pubblicamente quanto è avvenuto con un post su Facebook, raccogliendo centinaia di like e condivisioni. E il plauso della sindaca Maria Itria Fancello: “Massimo rispetto”. “Nonostante il lavoro di fatica non ci mancava mai il buonumore e il senso dell’umorismo. Ci siamo inventate persino una laurea in ‘gabinettologia’ – ironizzano le ... Leggi su ilfattoquotidiano

