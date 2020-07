La Pupa e il Secchione riconfermato: news e dettagli (Di sabato 11 luglio 2020) Buone notizie per gli appassionati del programma di Italia Uno ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’. La trasmissione, secondo quanto fa sapere TvBlog, sarà riconfermata e dunque tornerà in onda con una nuova edizione. Alla guida dovremmo ritrovare Paolo Ruffini. Anche la sua spalla, Francesca Cipriani, dovrebbe essere riconfermata. Per il resto si punterà … L'articolo La Pupa e il Secchione riconfermato: news e dettagli proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

L'estate porta nuovi amori: Stella Manente - Le foto

STELLA MANENTE - La ragazza, lanciata dal programma “La pupa e il secchione”, ora farebbe coppia fissa con l'attore Paolo Ruffini, che ha chiuso sei mesi fa la relazione con la collega Diana Del Bufal ...

