La proposta Autostrade: pronti a scendere sotto il 50% e a risarcire 3,4 miliardi di euro Il governo: «Bene l’offerta ma non basta» (Di sabato 11 luglio 2020) Aspi ha inviato una proposta ai ministeri e a Conte per evitare la revoca della concessione. Una proposta da 3,4 miliardi di euro a titolo di risarcimento per la vicenda del ponte Morandi, abbassamento delle tariffe e la rinuncia a qualsiasi contenzioso Leggi su corriere

