La povertà prima e dopo il Covid La crisi economica nei dati della Cgil (Di sabato 11 luglio 2020) Dall’osservatorio della Cgil di Bergamo è evidente la difficoltà che una parte della cittadinanza sta attraversando. «Solo ai nostri sportelli, al 9 luglio, abbiamo presentato 640 domande di reddito di emergenza, 353 domande per bonus colf e abbiamo fornito assistenza per la compilazione di 581 domande per il bonus di 600 euro destinato ad autonomie partite Iva» spiega la Cgil. Peracchi: «Disagio crescente, servono nuovi strumenti per intercettarlo». Leggi su ecodibergamo

