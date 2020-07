La perla del golfo di Napoli tra le isole più belle del mondo (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Ischia è tra le isole più belle al mondo. Lo dice la prestigiosa rivista di viaggi “Travel + Leisure”. Tramite le valutazioni fornite dai propri lettori, nel periodo pre Covid, la rivista ha così stilato le 25 isole più belle del pianeta. L’isola partenopea si piazza in ventunesima posizione generale, seconda tra le italiane solo alla Sicilia, confermandosi tra le mete turistiche più affascinanti del globo. La perla del golfo di Napoli è da sempre tra le mete turistiche preferite da moltissimi avventori stranieri. Solo qualche tempo fa la cancelliera tedesca Angela Merkel dichiarò di voler ritornare, quanto prima, sull’isola ... Leggi su anteprima24

Riprese mozzafiato e panorami inaspettate ad un passo da casa. “Ceresio è” l’ideale per una gita fra natura, arte e divertimento Il Lago Ceresio è un piccolo angolo di Italia poco conosciuto, confuso ...

Josh Cooley, regista dell’acclamato Toy Story 4, dirigerà Little Monsters, nuovo film targato Universal rivolto prevalentemente ad un pubblico di famiglie Universal continua ad espandere il suo univer ...

