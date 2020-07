La nuova casa milionaria di Jennifer Lopez (Di sabato 11 luglio 2020) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno appena fatto un nuovo affare immobiliare: una villa ad Encino, quartiere di Los Angeles che si estende nella parte meridionale della San Fernando Valley. Un posto tranquillo, pieno di verde, ma anche di ristorantini e boutique, dove tante altre star nell’ultimo periodo stanno comprando case: tra le ultime Gwen Stefani e Blake Shelton. Leggi su vanityfair

Inaugurata ieri mattina in via Palatucci, a Villa Potenza, alla presenza degli assessori Narciso Ricotta, Mario Iesari e di Stefano Gambella, responsabile commerciale della "blupura", una nuova casa d ...

Una nuova villa a Encino, con un giardino di 13 ettari: così si allunga la lista delle proprietà della coppia hollywoodiana Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno appena fatto un nuovo affare immobilia ...

