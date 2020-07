La Meloni pontifica su Roma. Ma al Campidoglio non s’è mai vista. Assenze record per la leader FdI con doppia poltrona. L’ironia di Giorgia sulla Raggi ricandidata è un autogol (Di sabato 11 luglio 2020) Se voleva essere una battuta, non ha fatto ridere nessuno. Anzi la frase di Giorgia Meloni con cui ironizza sul Raggi bis, rischia di trasformarsi in un autogol. “Io sono una grande sostenitrice della ricandidatura di Virginia Raggi. Penso che sia giusto dopo cinque anni di duro lavoro che possa raccogliere i frutti del suo operato” ha scherzato la lady di ferro che non perde occasione per criticare la gestione della Capitale come se non fosse affare suo. Anzi facendo capire che se fosse lei al comando, le cose andrebbero diversamente. Peccato che le cose non stiano così come raccontato dal capogruppo M5s in Assemblea capitolina, Giuliano Pacetti che ha risposto per le rime: “Giorgia, ne parliamo in Consiglio comunale. Ah, no. Dimenticavo… Non vieni quasi ... Leggi su lanotiziagiornale

