La mascherina per il volto con traduttore automatico incorporato (Di sabato 11 luglio 2020) Una mascherina che permette di tradurre le parole in qualsiasi lingua, in tempo reale. L’idea di una startup giapponese. L’emergenza Covid-19 impone ancora in molte circostanze e in quasi tutti i paesi del mondo l’utilizzo di mascherine per il volto. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono generalmente necessari nei luoghi chiusi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Anche nei contesti in cui i contagi sono in diminuzione è ancora presente il bisogno di contenere i rischi di nuove diffusioni del coronavirus. Molte aziende hanno incrementato l’immissione di mascherine chirurgiche nel mercato. Altre ancora, non attive nel settore dei DPI, hanno deciso di riconvertire la produzione. E altre sono nate da zero, con l’ambizione di arricchire l’offerta. Una ... Leggi su bloglive

Scuola - i chiarimenti del Cts : non necessario calcolare i metri quadri per studente e mascherina obbligatoria nel corridoio I chiarimenti del Cts sulle linee guida della Scuola : mascherina obbligatoria se si gira tra i banchi e nel corridoio . ROMA – I chiarimenti del Cts sulle linee guida sulla Scuola . Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso di rispondere a ...

I del Cts sulle linee guida della : se si gira tra i banchi e nel . ROMA – I del Cts sulle linee guida sulla . Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso di rispondere a ... È morto il conducente picchiato "per la mascherina" L'uomo era stato aggredito domenica a Bayonne per aver chiesto ad alcuni passeggeri di indossarne una

L'uomo era stato aggredito domenica a Bayonne per aver chiesto ad alcuni passeggeri di indossarne una Morto Philippe Monguillot - l'autista di bus massacrato per una mascherina Bayonne, Francia,, 10 luglio 2020 - Ha pagato con la vita la 'pretesa' di chiedere a tre passeggeri di mettersi la mascherina. E' Morto oggi l'autista di bus aggredito domenica scorsa da un gruppo di ...

repubblica : Francia, è morto l'autista di Bayonne. Massacrato per una 'mascherina' [aggiornamento delle 21:47] - repubblica : Francia, è morto l'autista di Bayonne. Massacrato per una 'mascherina' - eziomauro : Il pediatra: 'Per i bambini mascherina dai tre anni. Possono essere contagiosi come gli adulti' - ileniaappendini : RT @AllStarsLA: Cazzo vi lamentate dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre che abbiamo focolai ogni due per tre, non sapete tenere una… - AL54638443 : RT @Dlavolo: Gli Stati Uniti sono una strana nazione. Tutti hanno una bandiera fuori casa, la maggior parte si professa patriota e, nonosta… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina per Scuola, niente mascherina al banco ed esami sierologici volontari per i prof Il Sole 24 ORE La mascherina per il volto con traduttore automatico incorporato

Una mascherina che permette di tradurre le parole in qualsiasi lingua, in tempo reale. L’idea di una startup giapponese. L’emergenza Covid-19 impone ancora in molte circostanze e in quasi tutti i ...

Coronavirus, quattro nuovi casi a Formia. Il sindaco Villa: «Restiamo lucidi e umani»

Quattro nuovi casi positivi a Formia. Ad anticipare il bollettino odierno dell'Asl di Latina è il sindaco Paola Villa, che riferisce subito che "le quattro persone stanno in buone condizioni di salute ...

Una mascherina che permette di tradurre le parole in qualsiasi lingua, in tempo reale. L’idea di una startup giapponese. L’emergenza Covid-19 impone ancora in molte circostanze e in quasi tutti i ...Quattro nuovi casi positivi a Formia. Ad anticipare il bollettino odierno dell'Asl di Latina è il sindaco Paola Villa, che riferisce subito che "le quattro persone stanno in buone condizioni di salute ...