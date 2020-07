La Lazio in caduta libera: terza sconfitta di fila. Raspadori-Caputo, il Sassuolo ribalta (Di sabato 11 luglio 2020) All’Olimpico, cade ancora la Lazio, che trova la sua terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con Milan e Lecce, venendo battuta 2-1 dal Sassuolo. I Neroverdi partono decisamente meglio e dopo solo 8 minuti vanno in gol con il giovane Raspadori. Tuttavia, il direttore di gara annulla dopo on field review a causa di un fuorigioco. La Lazio reagisce, anche se non convince e, al ’33 passa in vantaggio con Luis Alberto che, solo in mezzo all’area, raccoglie il cross di Lazzari e batte il portiere. Ad inizio ripresa, il Sassuolo parte ancora forte e, al ’52, trova il pareggio proprio con Giacomo Raspadori, bravissimo a raccogliere il cross di Ciccio Caputo. Proprio il bomber neroverde, in pieno recupero, trova il gol ... Leggi su alfredopedulla

Sassuolo super - Lazio in caduta libera : addio sogni scudetto. Juventus-Atalanta decisiva più che mai Sette gol subiti, due gol fatti, zero punti conquistati. Climax discendente per la Lazio che in tre partite perse contro Milan, Lecce e Sassuolo , saluta il sogno di vincere lo scudetto. Un altro brutto passo falso per i biancocelesti, arrivato ...

Sette gol subiti, due gol fatti, zero punti conquistati. Climax discendente per la che in tre partite perse contro Milan, Lecce e , saluta il sogno di vincere lo Un altro brutto passo falso per i biancocelesti, arrivato ... Lazio in caduta libera : crolla in casa contro il Sassuolo 1-2 Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la Lazio , che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve...

Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la , che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve... La caduta del governo è una insolazione a Piazza del Popolo Com'è andata la manifestazione della destra a Piazza del Popolo? Qui trovate il racconto di Carmelo Caruso [articlepreview id="321835" ...

sovrappeso : RT @PirataPantani10: #LazioSassuolo: nonostante i soliti furti arbitrali la #Lazio perde grazie al gol di #Caputo. Una squadra in caduta li… - carloj1972 : RT @PirataPantani10: #LazioSassuolo: nonostante i soliti furti arbitrali la #Lazio perde grazie al gol di #Caputo. Una squadra in caduta li… - PirataPantani10 : #LazioSassuolo: nonostante i soliti furti arbitrali la #Lazio perde grazie al gol di #Caputo. Una squadra in caduta… - iwannnabeyours : RT @Vtwenty4: La Lazio in caduta libera. Analizziamone bene i motivi: -Eriksen in panchina; -Lautaro che pensa al Barcellona; -Conte che n… - Calcio_Casteddu : #Lazio in caduta libera: dopo #Milan e #Lecce ko anche col #Sassuolo per 2-1 #CalcioCasteddu -