La Juve rischia di “farsela addosso”, ma i rigori e Ronaldo la salvano: l’Atalanta beffata, ma meritava [FOTO] (Di sabato 11 luglio 2020) L’Atalanta corre, gioca e va vicina al colpaccio, la Juve è fortunata, paziente e si salva coi rigori e con Ronaldo. Ma per qualche minuto ha rischiato letteralmente di “farsela addosso”. Alla fine, l’anticipo dello Stadium si è concluso sul risultato di 2-2. La corsa Scudetto non si riapre, anzi, la Juve “risucchia” un punto alla Lazio e mette un altro mattoncino verso l’ennesimo tricolore. La partita. Nel primo tempo sembra essere la Juve a partire bene, con cinque minuti incoraggianti, buone trame e un Dybala come sempre ispirato. Poi, piano piano, esce fuori l’Atalanta e si ripete la stessa situazione dell’andata. I nerazzurri cominciano a prendere campo, a pressare, ad ingabbiare gli avversari e a ... Leggi su calcioweb.eu

DucaAndrea85 : @MCaronni Matteo, questa juve rischia di non passare col Lione. Figuriamoci il Real o il City. Il Sarrismo... - GigiCornacchia : È chiaro che Sarri non è in grado di gestire una squadra come la Juve, per cui :COSA ASPETTA AA A CACCIARLO? Qui… - mori_quattro : Alla Juve basta un pareggio, ma lo deve fare altrimenti rischia davvero stavolta. #JuveAtalanta - tancredipalmeri : Juventus-Atalanta 1-1 75' Ritmo largamente abbassatosi, la Juve ha gioco facile nell'occupare le posizioni e aspet… - PSG24hours : RT @gigipoletti: La partita di stasera dice che rischia più la #juve col lione che l 'atalanta col #psg #JuveAtalanta -