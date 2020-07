La Grecia scommette sul turismo al tempo del Covid. Vi racconto come (Di sabato 11 luglio 2020) Ravvivare il turismo interno nella consapevolezza che, senza voler far trasparire allarmismi o catastrofismi, nulla sarà come prima. La Grecia turistica, fetta che vale il 20% del Pil nazionale, è ripartita da due settimane, con un vademecum programmatico, con test a campione (che hanno permesso di scovare un focolaio fra i vacanzieri serbi) e una organizzazione logistica imprescindibile. L’affluenza è ovviamente ancora bassa rispetto allo stesso periodo del 2019, chi si aspettava un trend diverso resterà deluso: ma un punto a favore il governo ellenico guidato da Kyriakos Mitsotakis lo ha segnato alla voce linee guida. Il codice a barre che il singolo visitatore deve mostrare prima di mettere piede sul suolo ellenico è gestito da un sistema elettronico che, valutando le informazioni, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’Europa e il gioco, una situazione frastagliata

Il gioco d'azzardo in Europa ha origini antichissime e una lunga tradizione che lo contraddistingue. Nonostante ciò però, ad oggi non esiste ancora una normativa unica che ne regolamenti lo svolgiment ...

