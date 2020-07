La ginnasta Biles e gli abusi subiti: “Ho dormito molto, era la cosa più vicina alla morte” (Di sabato 11 luglio 2020) La pluri campionessa olimpica Simon Biles in un’intervista nella rivista “Vogue” ha raccontato degli “abusi subiti” dal Dr. Larry Nassar. La vincitrice di 19 titoli mondiali ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima del medico nel gennaio 2018 con un messaggio pubblicato su Twitter, ma ha capito realmente la cosa solo grazie al sostegno della sua ex compagna di squadra Maggie Nichols, anch’essa vittima di abusi. “Quando ho letto quello che Maggie ha detto, è stato un duro colpo per me perché ho capito che aveva subito lo stesso trattamento. So che alcune ragazze hanno subito molto peggio di me. Lo so per certo. Quindi ho pensato che non ero stata abusata, perché non avevo subito la stessa ... Leggi su ilnapolista

143 centimetri di pura energia e lo sguardo fiero di chi, nella vita come nello sport, ha dovuto lottare per conquistarsi uno spazio in cui essere davvero se stessa. La quattro volte campionessa olimp ...

