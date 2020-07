La Bella e la Bestia: Luke Evans parla della serie Disney+ su Gaston e LeTont (Di sabato 11 luglio 2020) Luke Evans ha svelato alcuni dettagli sulla serie spin-off de La Bella e la Bestia, prossimamente su Disney+ e incentrata sui personaggi di Gaston e LeTont. Luke Evans ha svelato alcuni dettagli sullo spin-off seriale de La Bella e la Bestia, prossimamente su Disney+, nel quale lui e Josh Gad torneranno nei panni di Gaston e LeTont, personaggi dei quali saranno esplorate nuove storie. Si tratta di un prequel del fortunato film del 2017, e stando all'attore gallese, intervistato al riguardo da Collider, l'ispirazione è nata dalla vera amicizia tra lui e Gad: "Mi ricordo che, lavorando al film, io e Josh ci apprezzavamo a vicenda. ... Leggi su movieplayer

La Bella e la Bestia: Luke Evans parla della serie Disney+ su Gaston e LeTont

Luke Evans ha svelato alcuni dettagli sullo spin-off seriale de La Bella e la Bestia, prossimamente su Disney+, nel quale lui e Josh Gad torneranno nei panni di Gaston e LeTont, personaggi dei quali s ...

