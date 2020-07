Koulibaly giura amore al Napoli: “Se De Laurentiis vorrà, starò qui a vita” (Di sabato 11 luglio 2020) Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport da parte del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che si è soffermato tra le altre cose anche sul suo futuro svelando di voler rimanere in azzurro dove si sente a casa.Koulibaly: "Se De Laurentiis propone rinnovo, resto a vita al Napoli"caption id="attachment 963783" align="alignnone" width="483" Calciomercato Napoli, Koulibaly (Getty Images)/caption"La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice", ha esordito Koulibaly. "Se sono qui da sei anni è solo grazie a loro, perché se non si fossero trovati bene, sarei sicuramente già andato via. I miei figli parlano l’italiano così come il francese. In casa parliamo entrambe le lingue. Qui ... Leggi su itasportpress

