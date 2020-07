Klinsmann: “Ragnick? Non avrebbe problemi con Ibra e potrebbe convivere con Maldini” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato da RAI Sport, Jürgen Klinsmann parla così di Ralf Rangnick: “Come soprannome lo chiamano professore perché insegna sempre. È da un lato una sorta di architetto e dall’altro un allenatore che vuole sempre fare tutto in modo perfetto. Quando le cose non vanno come vuole, comincia ad arrabbiarsi con se stesso. Certo, avrà bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà. In Germania è conosciuto per il suo calcio aggressivo, con pressing alto. Ha la testa dura, cerca di migliorare sempre la cose nel suo modo. Le parole di Ibrahimovic? Ibra è fortissimo, fa sempre queste battute. Non avrebbe mai nessun problema con Rangnick. Lui e Maldini insieme? Secondo me non ci sarebbe nessun problema”. Foto: Football ... Leggi su alfredopedulla

