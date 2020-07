Juventus, senti Koulibaly: “De Ligt? Con Sarri crescerà ancora” (Di sabato 11 luglio 2020) Koulibaly Juventus – La Juventus, la scorsa estate, ha piazzato un colpo a effetto: alla Continassa è arrivato De Ligt dall’Ajax, con quest’ultimo che sembrerebbe essere diventato una pedina insostituibile del mosaico tattico di Sarri. A questo proposito si è espresso un ex pallino del tecnico toscano: Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro non ha dubbi e non si sottrae nel giudicare il centrale olandese. In seguito parole anche sullo scudetto. Koulibaly Juventus: “De Ligt? Con Sarri crescerà ancora” Ecco quanto dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “De Ligt? Crescerà ancora con Sarri, uno contro uno non lo puoi battere. Il ... Leggi su juvedipendenza

sportface2016 : #Juventus Mohamed Ayachi Ajroudi vicino ad acquistare il Marsiglia: dopodiché ci sarebbe il sogno Cristiano Ronal… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Napoli, senti #Krol: “#Milik alla #Juventus sarebbe un dispiacere, #Lozano ha imparato a conoscere il calcio italiano” http… - cn1926it : #Napoli, senti #Krol: “#Milik alla #Juventus sarebbe un dispiacere, #Lozano ha imparato a conoscere il calcio itali… - Claudia__ccld7 : @Ale_Giannelli @MaxSentenza @frankleggiero @fabIan41150567 @RobertoCucchi1 @FabrizioJuve10 @lisadavoli… - ItaSportPress : Juventus, senti Giuntoli: 'Milik vicino alla cessione' - -