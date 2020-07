Juventus, Sarri sorride: “Punto pesante contro una squadra fortissima” (Di domenica 12 luglio 2020) La Juventus si salva contro una grande Atalanta e ipoteca il nono scudetto. I bianconeri hanno ora 8 punti di vantaggio sulla Lazio e 9 sui nerazzurri. Il tecnico Maurizio Sarri analizza la prestazione dei suoi uomini.caption id="attachment 889323" align="alignnone" width="1024" Sarri Juventus (Getty Images)/captionLE PAROLE DI SarriMaurizio Sarri si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN: "Non so se abbiamo lo scudetto in tasca, ma abbiamo affrontato una delle squadre più forti d’Europa in questo momento. Abbiamo sbagliato nel giocare volendo la palla addosso perché con loro ogni errore equivale a un pericolo. Giocare contro l’Atalanta è difficilissimo, ma fortunatamente nel ... Leggi su itasportpress

Juventus - Sarri : “Risultato meritato. Ho anche pensato di vincerla” “Dopo le difficoltà del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato, in un certo momento ho pensato di vincerla. E’ comunque un punto importante. Pesa un punto, ora abbiamo otto ...

"Dopo le difficoltà del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato, in un certo momento ho di vincerla. E' comunque un punto importante. Pesa un punto, ora abbiamo otto ... Juventus Atalanta - Sarri : "Pjanic ha un problema all'adduttore" Juventus Atalanta – La squadra di Maurizio Sarri rimonta due volte gli avversari grazie ai due rigori siglati da Cristiano Ronaldo e guadagna un altro punto sulla Lazio. Ospiti in vantaggio prima nel primo tempo con Duvan Zapata e poi ...

Comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, big match del sabato sera del 32esimo turno di campionato. Nella Juventus confermato Danilo in difesa.

