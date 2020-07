Juventus, Sarri: “Risultato meritato. Ho anche pensato di vincerla” (Di domenica 12 luglio 2020) “Dopo le difficoltà del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato, in un certo momento ho pensato di vincerla. E’ comunque un punto importante. Pesa un punto, ora abbiamo otto punti sulla seconda e non sette”. Così l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri al termine del match pareggiato contro l’Atalanta per 2-2 con una duplice rimonta firmata da Ronaldo su rigore: “Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d’Europa – aggiunge il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn – E’ stata una partita con un livello di difficoltà enorme in questa fase. Abbiamo fatto l’errore di voler la palla addosso, col modo di difendere aggressivo che hanno è un rischio. Giocare ... Leggi su sportface

