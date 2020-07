Juventus, Sarri: «Punto importante. Pensavo di poter vincere» (Di domenica 12 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato al termine della sfida pareggiata contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha analizzato la sfida pareggiata all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. JUVE-ATALANTA – «Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d’Europa. Sono partite con un grado di difficoltà enorme. Abbiamo fatto l’errore di giocare palla addosso, e con la loro aggressività è sempre un rischio assoluto. I due gol sono arrivati da due palle perse. Giocare con l’Atalanta è difficilissimo: abbiamo fatto una partita diversa nel secondo tempo, e ad un certo momento ho pensato che avremmo vinto. E’ un Punto importante». QUANTO PESA ... Leggi su calcionews24

Juventus - Sarri sorride : “Punto pesante contro una squadra fortissima” La Juventus si salva contro una grande Atalanta e ipoteca il nono scudetto. I bianconeri hanno ora 8 punti di vantaggio sulla Lazio e 9 sui nerazzurri. Il tecnico Maurizio Sarri analizza la prestazione dei suoi uomini. [caption ...

La si salva una grande Atalanta e ipoteca il nono scudetto. I bianconeri hanno ora 8 punti di vantaggio sulla Lazio e 9 sui nerazzurri. Il tecnico Maurizio analizza la prestazione dei suoi uomini. [caption ... Juventus - Sarri : “Risultato meritato. Ho anche pensato di vincerla” “Dopo le difficoltà del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato, in un certo momento ho pensato di vincerla. E’ comunque un punto importante. Pesa un punto, ora abbiamo otto ...

“Dopo le difficoltà del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato, in un certo momento ho di vincerla. E’ comunque un punto importante. Pesa un punto, ora abbiamo otto ... Juventus Atalanta - Sarri : “Pjanic ha un problema all’adduttore” Juventus Atalanta – La squadra di Maurizio Sarri rimonta due volte gli avversari grazie ai due rigori siglati da Cristiano Ronaldo e guadagna un altro punto sulla Lazio. Ospiti in vantaggio prima nel primo tempo con Duvan Zapata e poi ...

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di mister Maurizio Sarri pre #JuveAtalanta. ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV da ??… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video int… - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveAtalanta! LIVE qui ??… - Fantacalcio : Juventus-Atalanta, Sarri: 'Contro una delle migliori d'Europa. Scudetto? Ancora non tranquillo'… - Matome_Kay : Mauricio Sarri done Juventus very bad I'm afraid... -