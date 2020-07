Juventus, Paratici: «Sconfitta contro il Milan? Andiamo avanti. Su Dybala..» (Di sabato 11 luglio 2020) Fabio Paratici, direttore dell’aria tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Atalanta Il direttore dell’aria tecnica della Juventus, Fabio Paratici, ha così parlato prima del match contro l’Atalanta: Milan – «Per qualsiasi squadra è difficile subire tre gol in pochi minuti. Succede, è successo, anche con la Fiorentina qualche anno fa. Andiamo avanti, dobbiamo pensare a ciò che verrà da stasera e poi contro il Sassuolo» RINNOVO Dybala – «Ci stiamo parlando con continuità con i suoi manager. E’ un giocatore importante, abbiamo fatto un investimento ... Leggi su calcionews24

Zapata Juventus - questa sera osservato speciale : Paratici vuole l’ex Napoli Zapata Juventus – questa sera Juventus e Atalanta si sfideranno in campo, ma sul mercato sono sempre stati complici. Tanti affari tra i due club, sia in entrata che in uscita per i bianconeri. L’ultimo in ordine cronologico, Muratore, ...

– e Atalanta si sfideranno in campo, ma sul mercato sono sempre stati complici. Tanti affari tra i due club, sia in entrata che in uscita per i bianconeri. L’ultimo in ordine cronologico, Muratore, ... Calciomercato Juventus - Mendes offre un rossonero a Paratici : il colpo Calciomercato Juventus : il potente procuratore Jorge Mendes offre un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio Paratici . Il possibile colpo Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e Juventus ...

: il potente procuratore Jorge un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio . Il possibile Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e ... Cengiz Under Juventus - Paratici avvisato : un club di A tenta lo sgarbo Under Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Under in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a monitorare la pista che porta all’esterno turco giallorosso, anche se nelle ultime ore sembrerebbero essere ...

calciomercatoit : #Juventus, #Paratici su #Dybala: 'Siamo in contatto con gli agenti per il rinnovo, è il futuro della nostra squadra… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: Futuro di #Dybala: le parole del ds della #Juventus #Paratici - Pall_Gonfiato : Futuro di #Dybala: le parole del ds della #Juventus #Paratici - sportface2016 : #Juventus, le parole di #Paratici: 'Siamo sicuri che #Dybala sarà il nostro futuro' - CalcioJcom : New post: Paratici: “Stiamo lavorando per il rinnovo di Dybala! 3 gol a San Siro? Può capitare…” -