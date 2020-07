Juventus, Paratici apre al rinnovo di Dybala: “Sarà il nostro futuro” (Di sabato 11 luglio 2020) La Juventus è chiamata a chiudere definitivamente il discorso scudetto contro l'Atalanta. Un match importante per i bianconeri, reduci dal k.o. rimediato contro il Milan. La sconfitta è rimasta impressa nella memoria dei tifosi e del direttore sportivo Fabio Paratici. Il dirigente della Vecchia Signora commenta a DAZN il momento del suo club: "Per qualsiasi squadra è difficile subire tre gol in cinque minuti, è successa una cosa analoga contro la Fiorentina, 8 anni fa. Non dobbiamo pensare a questo, ma a ciò che verrà".rinnovoPoi Paratici si sofferma sul rinnovo di Paulo Dybala. Un nodo cruciale per il futuro del giocatore: "Stiamo parlando con una certa continuità con i suoi manager. Sicuramente è un giocatore importante, è ... Leggi su itasportpress

