Juventus, nuova stagione pazza senza un minuto di sosta: tutti gli appuntamenti del 2020/21 (Di sabato 11 luglio 2020) Per la prossima stagione 2020/21 i giocatori non conosceranno alcuna pausa. Soprattutto i calciatori della Juventus, che tra impegni col club e con le Nazionali vivranno di calcio giocato per un'intera annata senza troppe soste.TRA CHAMPIONS E NAZIONALIcaption id="attachment 863389" align="alignnone" width="594" Mancini (Getty images)/captionGli impegni calcistici non mancheranno nel corso di questa stagione per i bianconeri. L'ultima partita di campionato sarà il 2 agosto, con il primo impegno in Champions League che avverrà appena cinque giorni dopo contro il Lione. Se il cammino della Juventus nella massima competizione europea per club dovesse andare bene, l'ultimo match si disputerà il 23 agosto, con la finale di Lisbona che ... Leggi su itasportpress

Mandzukic Juventus - il croato ritorna in A : la nuova squadra Mandzukic Juventus – Il possente centravanti croato ha da poco rescisso il suo contratto con l’Ah Duhail. La sua volontà è quella di rilanciarsi nel campionato europeo. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l’ex ...

– Il possente centravanti ha da poco rescisso il suo contratto con l’Ah Duhail. La sua volontà è quella di rilanciarsi nel campionato europeo. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l’ex ... Juventus - la nuova maglia si tinge di blu : le prime immagini La Juventus potrebbe tinge rsi di blu nella prossima stagione. Svelate le prime immagini di quella che sembra poter essere la divisa della prossima annata... A riportare le anticipazione è La maglia bianconera. [caption ...

La potrebbe rsi di blu nella prossima stagione. Svelate le di quella che sembra poter essere la divisa della prossima annata... A riportare le anticipazione è La bianconera. [caption ... Sarri Juventus - la rivelazione : “Bocciato dalla dirigenza - ha già la nuova squadra” Sarri Juventus – Il tecnico toscano sarebbe stato bocciato dalla dirigenza bianconera e potrebbe sedersi su una nuova panchina al termine della stagione. La rivelazione arriva da Mario Sconcerti che, tramite le colonne del Corriere della Sera, ...

juventusfc : Ma quanto è bello vivere la Juve con il nuovo sito e la nuova App? ?? Non l'avete ancora fatto? Seguite il Derby co… - ItaSportPress : Juventus, nuova stagione pazza senza un minuto di sosta: tutti gli appuntamenti del 2020/21 -… - FlashJ18 : RT @sedrani_l: 10 luglio 2018. Un volo privato. Un grande PRESIDENTE. Il CALCIATORE più forte della storia del calcio. L'inizio di una nuov… - infoitsport : Calciomercato Juventus ed Inter, futuro Chiesa | Spunta una nuova rivale - sedrani_l : 10 luglio 2018. Un volo privato. Un grande PRESIDENTE. Il CALCIATORE più forte della storia del calcio. L'inizio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova Juve, la seconda maglia per la prossima stagione: le anticipazioni Sky Sport Lecce, Barak:”Ho sensazioni positive, ogni sfida sarà una finale”

Contro la Juventus non ero al 100%: adesso sarà importante giocare il più possibile e prendere di nuovo confidenza col campo dopo il lockdown. Ogni partita ha una storia, tutte le sfide ...

Catastini, quando la passione diventa una professione

La nuova segretaria sportiva sin da bambina seguiva il calcio in televisione Allegri, Lucarelli, Rugani, tanti i personaggi incrociati nella sua lunga carriera Luca Tronchetti / LUCCA Il pallone al p ...

Contro la Juventus non ero al 100%: adesso sarà importante giocare il più possibile e prendere di nuovo confidenza col campo dopo il lockdown. Ogni partita ha una storia, tutte le sfide ...La nuova segretaria sportiva sin da bambina seguiva il calcio in televisione Allegri, Lucarelli, Rugani, tanti i personaggi incrociati nella sua lunga carriera Luca Tronchetti / LUCCA Il pallone al p ...