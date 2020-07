Juventus, non si molla la pista Zaniolo: la Roma chiede 60 milioni (Di sabato 11 luglio 2020) Tra i sogni di mercato della Juventus del direttore sportivo Paratici c’è Nicolò Zaniolo, giovane talento della Roma e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già fatto un tentativo nella scorsa estate ma senza successo, ma è probabile che il ds nei prossimi mesi torni all’assalto. Del resto rispetto ad un anno fa la situazione … L'articolo Juventus, non si molla la pista Zaniolo: la Roma chiede 60 milioni Leggi su dailynews24

