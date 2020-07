Juventus – Jorginho, l’affare può andare in porto. Le parole dell’agente (Di sabato 11 luglio 2020) Napoli poi Chelsea. Jorginho è da sempre uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Il centrocampista brasiliano è da tempo nel mirino della Juventus, ma prima bisognerà convincere il Chelsea con un'offerta adeguata. Inoltre anche Lampard preferirebbe non privarsi del centrocampista, ma nel mercato mai dire mai.JUVE-Jorginho, PAROLA ALL'AGENTEcaption id="attachment 853545" align="alignnone" width="300" Jorginho (getty images)/captionNel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss l'agente del calciatore Jorge Santos ha parlato così del possibile affare: "Non conosco le loro strategie di calciomercato. A centrocampo hanno preso Arthur e non so cos'altro vorranno fare in quel reparto. Paratici? Conosco bene il direttore, ma non mi ha mai chiamato. ... Leggi su itasportpress

