Juventus, Bonucci: «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura» (Di domenica 12 luglio 2020) Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio conquistato contro l’Atalanta: le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro l’Atalanta. GARA – «Sempre dura giocare contro di loro, la squadra ha fatto un grande sacrificio, io ho stretto i denti non mi sono allenato per alcuni giorni per un male al tallone. Abbiamo fatto un punto che tiene lontano le inseguitrici, stasera ha vinto il gruppo. Oggi era importante provare a vincere, non ci siamo riusciti, ma portare a casa un punto tiene a distanza Lazio e Atalanta. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo a mercoledì, mercoledì ... Leggi su calcionews24

"Oggi era provare a vincere, ma portare a casa un man a distanza la Lazio e la stessa Atalanta. La squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio, lo spirito di gruppo è quello che dobbiamo avere. Stasera quello ...

Manchester City su Leonardo . Il difensore della Juventus piace da tempo a Pep Guardiola e dopo i rumors del passato, questa volta l'allenatore catalano sogna di portarlo finalmente in Premier League.

Juventus-Atalanta: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri

Bonucci 6 - Forse il migliore della fase difensiva bianconera ... dimostra quanto pensato da tanti negli ultimi mesi: in questo momento non è da Juventus e un addio farebbe bene a entrambi. (Dal 56') ...

