Juventus, Bonucci: “Un punto importante che tiene lontane le inseguitrici” (Di domenica 12 luglio 2020) “Oggi era importante provare a vincere, ma portare a casa un punto mantiene a distanza la Lazio e la stessa Atalanta. La squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio, lo spirito di gruppo è quello che dobbiamo avere. Stasera quello che dobbiamo guardare è il risultato, un punto verso lo scudetto: si vincono anche grazie a questi risultati”. Queste le parole del difensore della Juventus Leonardo Bonucci al termine del pareggio per 2-2 contro l’Atalanta all’Allianz Stadium: “Sempre dura giocare contro di loro. Era troppo importante portare a casa il risultato – spiega il centrale bianconero ai microfoni di Dazn – è un punto importantissimo che tiene lontane ... Leggi su sportface

Juventus-Atalanta: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri

Bonucci 6 - Forse il migliore della fase difensiva bianconera ... dimostra quanto pensato da tanti negli ultimi mesi: in questo momento non è da Juventus e un addio farebbe bene a entrambi. (Dal 56') ...

