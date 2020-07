Juventus-Atalanta, Sarri ritrova Dybala e De Ligt: tutti i convocati (Di sabato 11 luglio 2020) Stasera alle 21:45 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gasperini. Dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan, la formazione bianconera va a caccia di una reazione. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt squalificati contro i rossoneri. Out De Sciglio, Khedira e Demiral. I convocati di Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. Leggi su sportface

Tra Juventus e Atalanta c’è... Luciano Bodini. Quando Zoff gli chiese : «Chi sei - un raccattapalle?» Luciano Bodini è il calcio che ci manca. Quello delle maglie da portiere grigio chiaro, o comunque tinta unita, con il colletto bianconero rotondo, essenziale e pulito. Quello dove se andavi alla Juventus e facevi il portiere avevi solo un ...

Bodini è il calcio che ci manca. Quello delle maglie da portiere grigio chiaro, o comunque tinta unita, con il colletto bianconero rotondo, essenziale e pulito. Quello dove se andavi alla e facevi il portiere avevi solo un ... Juventus Atalanta streaming : dove vedere il match gratis - no Rojadirecta Juventus Atalanta streaming – Questa sera all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus sfida l’ Atalanta di Gasperini. Partita difficile, dal risultato non scontato visto che la Dea è ormai una “grande” del calcio ...

– Questa sera all’Allianz Stadium di Torino, la sfida l’ di Gasperini. Partita difficile, dal risultato non scontato visto che la Dea è ormai una “grande” del calcio ... Juventus-Atalanta - le probabili formazioni del match All’Allianz Stadium, Juventus-Atalanta si affrontano nella partita di cartello valida per la 32^ giornata di Serie A: le probabili formazioni del match L’Allianz Stadium è pronto ad aprire lo scenario a Juventus-Atalanta, ...

