Juventus-Atalanta, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Leggi su 90min

