Juventus-Atalanta, lo scatto di Gomez è impressionante: “Come Bolt” (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Un primo tempo straordinario quello dell’Atalanta. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini giocano una prima frazione di gioco sopra le righe e dominano in lungo e in largo. Prestazione sontuosa di Ilicic e compagni con Papu Gomez sugli scudi: l’argentino è autore, tra le altre cose, di un assiste meraviglioso d’esterno per Zapata e di un rientro supersonico verso la difesa atalantina. Uno scatto degno del miglior Usain Bolt che ha scioccato i tifosi sui social: in alto il VIDEO. Leggi su sportface

