Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) All'Allianz Stadium va in scena un match cruciale per il discorso scudetto. La Juventus cerca l'allungo decisivo per mettere definitivamente le mani sul nono titolo consecutivo, allungando ulteriormente la striscia record aperta dal 2011/12. Ma il compito dei bianconeri non è affatto semplice: l'avversario odierno è l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato con le sue nove vittorie consecutive. I nerazzurri sognano un successo in casa dei campioni d'Italia in carica per accorciare il gap, andando a prendersi contemporaneamente il secondo posto occupato dalla Lazio.LE formazioni ufficialiMaurizio Sarri e Gian Piero Gasperini hanno scelto le loro formazioni ufficiali:Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, ... Leggi su itasportpress

