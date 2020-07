Juventus-Atalanta, Lapo Elkann carica e cita Boniperti: “Vincere è l’unica cosa che conta” (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) A poche ore da Juventus-Atalanta, tra i tifosi bianconeri spicca il pensiero di Lapo Elkann che suona la carica e cita una celebre frase di Giampiero Boniperti: “Stasera affrontiamo una squadra forte e preparata. Qualcuno diceva che vincere è l’unica cosa che conta. Quella mentalità non dobbiamo dimenticarla mai.” Il tweet di Lapo Elkann Stasera affrontiamo l’Atalanta una squadra Forte e preparata. Qualcuno diceva che Vincere è l’unica cosa che conta. Quella Mentalità non dobbiamo dimenticarla MAI. #JuveAtalanta — Lapo Elkann (@LapoElkann ... Leggi su sportface

pisto_gol : Il Milan ha la rosa più giovane per età media della serieA: 24.5 anni, Lazio, Atalanta e Inter si equivalgono-rispe… - Atalanta_BC : Questi i 23 nerazzurri convocati per #JuveAtalanta! ?? Our travelling squad for Juventus! ?? ? #GoAtalantaGo ???? - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - JuventusFR_ : La compo du choc contre l'Atalanta ! Forza Juventus ?? - zazoomblog : Pagelle e Highlights 32^giornata: Lazio-Sassuolo 1-2 Caputo stende i biancocelesti! Brescia-Roma (LIVE ore 19:30) e… -