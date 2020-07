Juventus-Atalanta, gol fantastico di Zapata: azione straordinaria (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) L’Atalanta è in vantaggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e trovano la rete dello 0-1 grazie ad una grande azione finalizzata dall’assist d’esterno destro del Papu Gomez che serve Duvan Zapata: l’attaccante colombiano sposta Bentancur e segna la rete dello 0-1. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - Atalanta_BC : Verificato La formazione nerazzurra! ?? Your #StartingXI to face Juventus! ?? #JuveAtalanta #GoAtalantaGo ???? - pisto_gol : Il Milan ha la rosa più giovane per età media della serieA: 24.5 anni, Lazio, Atalanta e Inter si equivalgono-rispe… - tancredipalmeri : Juventus-Atalanta 0-1 30' Impressionante mezz'ora dell'Atalanta: palleggio, velocità, lucidità, incudine e martell… - UgoBaroni : RT @SkySport: Cambio in extremis per Gasperini: segui Juve-Atalanta LIVE -