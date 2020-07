Juventus-Atalanta, Gasperini è una furia per il primo rigore: “tagliamo le braccia a De Roon” (Di domenica 12 luglio 2020) L’Atalanta esce arrabbiata dall’Allianz Stadium dopo un 2-2 che, in altre occasioni, sarebbe stato accolto come un successo. Valerio Pennicino/Getty ImagesLa prestazione sfornata dai nerazzurri però li induce a recriminare, soprattutto visti i due rigori concessi ai bianconeri risultati fondamentali per il pari. Intervenuto nel post gara ai microfoni di DAZN, Gasperini ha espresso ironicamente la propria rabbia per il rigore fischiato a De Roon: “nettissimo, grande rigore e soprattutto importante. Il regolamento è questo in Italia, se si dice questo è un’eresia, oggi è capitato contro, fine. Gli tagliamo le braccia, su. Quello di mettere le braccia dietro la schiena lo si fa ai bambini per insegnare a dribblare. Le metti davanti ... Leggi su sportfair

