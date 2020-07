Juventus-Atalanta: Agnelli impazzisce di gioia al rigore di Ronaldo (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) La Juventus, di rigore, forse chiude il discorso scudetto. Al 90′ del match contro l’Atalanta, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Cristiano Ronaldo trova la rete del 2-2 che chiude a tripla mandata il discorso tricolore vista anche la sconfitta della Lazio. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, non trattiene le emozioni ed esulta in maniera importante: un gol che può davvero voler dire nono scudetto di fila. Leggi su sportface

Juventus - Bonucci : «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura» Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio conquistato contro l’ Atalanta : le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro ...

Leonardo ha commentato il pareggio conquistato contro l’ : le dichiarazioni del difensore della Leonardo , difensore della , ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro ... Juventus-Atalanta : Agnelli impazzisce di gioia al rigore di Ronaldo (VIDEO) La Juventus, di rigore , forse chiude il discorso scudetto. Al 90′ del match contro l’Atalanta, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Cristiano Ronaldo trova la rete del 2-2 che chiude a tripla ...

La Juventus, di , forse chiude il discorso scudetto. Al 90′ del match contro l’Atalanta, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Cristiano trova la rete del 2-2 che chiude a tripla ... Pagelle Juventus Atalanta : bene Ronaldo - flop Bernardeschi Pagelle Juventus Atalanta – La Juventus pareggia in casa contro l’Atalanta: i bianconeri non riescono a ottenere i tre punti utili per allungare sulla Lazio. A segno nel primo tempo Duvan Zapata, poi nella seconda frazione di gioco ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - Atalanta_BC : Verificato La formazione nerazzurra! ?? Your #StartingXI to face Juventus! ?? #JuveAtalanta #GoAtalantaGo ???? - SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - enrico_gasta : RT @vfeltri: Meravigliosa Juventus che grazie a due rigori regalati è riuscita a pareggiare contro un’Atalanta superiore in tutto meno che… - GianniIglesias : RT @MaxCallegari: Il fatto che la Juventus (A.Agnelli in tribuna) esulti tanto per il pari rende l’idea della grandezza raggiunta dall’Atal… -