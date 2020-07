Juventus-Atalanta 2-2, due rigori di Ronaldo rovinano il sogno della Dea (Di sabato 11 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la supersfida tra Juventus-Atalanta termina 2-2: due rigori di Ronaldo rimontano il doppio vantaggio della Dea. Bianconeri a +8 sulla Lazio Juventus-Atalanta finisce 2-2. Un calcio di rigore di Ronaldo all’89’ “rovina” il sogno della Dea di agganciare il 2° posto e avvicinarsi ai bianconeri in chiave titolo. La squadra di Sarri sale a +8 sulla Lazio e vede il titolo. La partita Primo tempo dal punto di vista tattico dominato dalla squadra di Gasp: la Dea si presenta subito in maniera pericolosa con Zapata al 6′ ma il colpo di testa del colombiano termina di poco alto. Poi ci prova Ilicic con un tiro che termina di poco sul fondo. Poi al 17′ arriva il ... Leggi su zon

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - Atalanta_BC : Verificato La formazione nerazzurra! ?? Your #StartingXI to face Juventus! ?? #JuveAtalanta #GoAtalantaGo ???? - zazoomblog : Juventus Bonucci: «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura» - #Juventus #Bonucci: #«Vittoria - Paoloceroni01 : RT @vfeltri: Meravigliosa Juventus che grazie a due rigori regalati è riuscita a pareggiare contro un’Atalanta superiore in tutto meno che… -