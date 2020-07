Juve-Atalanta, Sarri: “Abbiamo affrontato una delle migliori squadre d’Europa. La verità su Pjanic” (Di domenica 12 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a ‘DAZN’ dopo il pareggio contro l’Atalanta. Un punto importante quello ottenuto dai bianconeri secondo Sarri. Queste le sue parole: “Abbiamo affrontato una delle migliori squadre in Europa. In forma, abbiamo voluto per troppo tempo la palla addosso. Abbiamo preso due gol sulla palla persa. Alla fine credo sia un punto meritato. Non sono comunque tranquillo in ottica scudetto. Pjanic non stava benissimo e abbiamo fatto scelte diverse, non volevo correre il rischio di un infortunio. Nel secondo tempo abbiamo messo più energia e corso più in avanti. Stasera eravamo meno brillanti dal punto di vista fisico ma siamo andati bene come ... Leggi su calcioweb.eu

L’Atalanta spaventa la Juve - finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7 TORINO (ITALPRESS) – finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juve ntus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al ...

TORINO (ITALPRESS) – 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra ntus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al ... Lite prima della partita con la Juve - contro l'Atalanta si muove la procura Figc La procura federale della Figc , guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto nella sera dell'11 luglio a Bergamo, poco prima della partita con la Juve ntus finita 2-2. Il procedimento è già aperto ...

La federale , guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto nella sera dell'11 luglio a Bergamo, poco con la ntus finita 2-2. Il procedimento è già aperto ... Juventus Atalanta - Sarri : “Pjanic ha un problema all’adduttore” Juventus Atalanta – La squadra di Maurizio Sarri rimonta due volte gli avversari grazie ai due rigori siglati da Cristiano Ronaldo e guadagna un altro punto sulla Lazio. Ospiti in vantaggio prima nel primo tempo con Duvan Zapata e poi ...

