Juve-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) JuveNTUS (4-3-3-): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. SarriAtalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini L'articolo Juve-Atalanta, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Contrattempo nel prepartita del big match di Torino contro la Juventus per l’Atalanta, per Gasperini e per i fantallenatori: si è fermato nel riscaldamento antecedente la gara Gosens, che dunque non s ...Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Da 0 a 10, come a scuola. An ...