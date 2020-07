Juve Atalanta 1-1 LIVE: Malinovskyi e Ronaldo vicini al gol (Di sabato 11 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Atalanta 1-1 MOVIOLA 77′ Occasione Ronaldo – Stop a seguire su un lungo passaggio e gran conclusione del numero 7, ma ottima la risposta di Gollini. 75′ Occasione Malinovskyi – Gran diagonale del calciatore della Dea, palla fuori di poco. 67′ Colpo di testa di Hateboer – Bel colpo di testa in anticipo, su azione d’angolo, ma l’olandese non trova la ... Leggi su calcionews24

