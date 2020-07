José Mourinho “impazzisce”: dopo il pareggio, pure i problemi tecnici durante la conferenza stampa (Di sabato 11 luglio 2020) Lo Special One perde le staffe dopo il pareggio del suo Tottenham contro il Bournemouth. Già nervoso per un deludente 0 a 0, il tecnico portoghese ha provato per un po’ a tollerare le difficoltà tecniche che gli impedivano di ascoltare le domande dei giornalisti. Ma la sua pazienza non è durata molto, lasciando i cronisti a bocca aperta e senza risposte. L'articolo José Mourinho “impazzisce”: dopo il pareggio, pure i problemi tecnici durante la conferenza stampa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

