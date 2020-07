Jada Pinkett Smith ammette: “Ho avuto una relazione con August Alsina” (Di sabato 11 luglio 2020) La moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, ha confessato una scioccante rivelazione. La relazione con il cantante risale a quattro anni fa Una rivelazione che sicuramente getterà nuova carne al fuoco. Jada Pinkett Smith si era ripromessa di negare tutto. E dunque, quando August Alsina, il cantante oggi ventisettenne conosciuto quattro anni fa, per tramite del figlio Jaden, ha provato a dire di aver avuto una storia con l’attrice, questa ha tirato dritto per la propria strada. Ha smentito, negato, ha anche finto di essere indignata. Solo qualche mese più tardi, però, ha gettato finalmente la maschera, facendo crollare tutti i castelli di carta costruiti. Durante uno degli episodi dello show ... Leggi su zon

Giugy_88 : Ah quindi la storia di Jada Pinkett Smith che tradisce Will Smith è vera? E io che pensavo fossero la coppia perfetta ?? povero Will ?? - LaStampa : Jada Pinkett Smith ammette di aver tradito il marito Will: ho avuto una relazione con August Alsina - bianca_caimi : RT @LaStampa: Durante lo show “Red Table Talk”, la moglie di Will Smith ha confermato quel che il cantante aveva detto mesi fa e che lei av… - Juventusw8nder1 : RT @LaStampa: Durante lo show “Red Table Talk”, la moglie di Will Smith ha confermato quel che il cantante aveva detto mesi fa e che lei av… - LaStampa : Durante lo show “Red Table Talk”, la moglie di Will Smith ha confermato quel che il cantante aveva detto mesi fa e… -

Will Smith e Jada Pinkett: tutta la verità sul loro matrimonio

Guai in paradiso. Da quando le voci di un presunto tradimento di Jada Pinkett Smith ai danni del marito, l'amatissimo attore di Hollywood Will Smith, hanno raggiunto le testate scandalistiche, i due, ...

